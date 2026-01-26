In occasione della partita di Champions League del 28 gennaio 2026 alle ore 21:00 tra Saint-Gilloise e Atalanta, si analizzano le formazioni, le quote e i pronostici. L’incontro rappresenta l’ultimo ostacolo per l’Atalanta nella fase a gironi della competizione, determinante per il proseguimento nel torneo. Ecco le informazioni principali per seguire e comprendere meglio questa sfida europea.

L’ultimo ostacolo dell’Atalanta nella fase campionato della Champions League 202526 è l’Union Saint Gilloise. Mercoledì sera si gioca al Lotto Park, in contemporanea con tutti gli altri match. La Dea è reduce dal ko beffardo in casa contro l’Athletic Bilbao, con i baschi che si sono imposti in rimonta dopo un primo tempo interamente dominato. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com

© Infobetting.com - Saint-Gilloise-Atalanta (Champions League, 28-01-2026 ore 21:00): formazioni, quote, pronostici

Analisi della sfida tra Bayern Monaco e Saint-Gilloise, valida per la settima giornata di Champions League.

Analisi e aggiornamenti su Bayern Monaco-Saint-Gilloise, partita di Champions League in programma il 21 gennaio 2026 alle ore 21:00.

Argomenti discussi: Union SG-Atalanta, probabili: Raspadori scalpita; Atalanta vs Athletic Club; Champions: Atalanta-Athletic Bilbao 2-3 e Juventus-Benfica 2-0 - Atalanta-Athletic Bilbao 2-3; Cosa serve all'Atalanta per qualificarsi agli ottavi di Champions League? Tutte le combinazioni e quanti punti mancano.

Dove vedere Union Saint Gilloise-Atalanta mercoledì in tv e streaming: canale, orario, formazioniLa partita tra Atalanta e Union Saint-Gilloise è per la Dea l'ultima del girone unico: già raggiunti i playoff, tentativo per andare direttamente agli ottavi. goal.com

Champions League: l’Union Saint-Gilloise visto ai raggi XUltima giornata della League Phase di Champions: l'Atalanta affronta l'Union Saint-Gilloise, attuale capolista in Belgio ... calcioatalanta.it

Il difensore era uscito a fine primo tempo nel match vinto col Parma. Ci sarà per la partita di Champions sul campo dell’Union Saint Gilloise. Spera anche Bellanova. - facebook.com facebook

