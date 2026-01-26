Sabrina Ferilli torna a Sanremo nel 2026 a testa alta | in che ruolo la vedremo all' Ariston

Sabrina Ferilli potrebbe tornare a Sanremo nel 2026, questa volta in un ruolo diverso rispetto alle precedenti apparizioni. Pur non essendo ancora confermata ufficialmente, si ipotizza che l’attrice romana partecipi come ospite con un ruolo speciale all’Ariston. Manca circa un mese all’inizio del festival e i preparativi sono in corso, alimentando l’attesa tra gli appassionati e gli addetti ai lavori.

Manca l'ufficialità ma tra gli ospiti di Sanremo 2026 dovrebbe esserci anche Sabrina Ferilli: non più co-conduttrice come nel 2022, l'attrice romana avrà un ruolo molto particolare Al debutto di Sanremo 2026 manca ancora un mese circa e i preparativi fervono più che mai. Se Carlo Conti ha fino a qui rivelato pochissimo, oggi ci pensa Santo Pirrotta a dare un'anticipazione assai ghiotta: Sabrina Ferilli salirà ancora una volta sul palco dell'Ariston, ma stavolata come ospite. Sabrina Ferilli a Sanremo nella serata delle cover Chiusa da neppure una settimana l'esperienza con la fiction A testa alta, in onda su Canale 5 per tre serate (e sempre disponibile in streaming su Mediaset Infinity) con dati Auditel a dir poco trionfali, per l'attrice romana è tempo di guardare al

