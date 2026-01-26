Sabato sera di paura Case assaltate dai banditi

Sabato sera a Codogno, tra le 20.30 e le 21, una banda di malviventi ha tentato di assaltare diverse abitazioni nel quartiere San Giorgio e nelle zone vicine al Santuario della Madonna di Caravaggio. L’episodio si è verificato in un raid pianificato, causando preoccupazione tra i residenti della zona Sud Ovest. La situazione è attualmente sotto controllo e le forze dell’ordine stanno indagando sull’accaduto.

CODOGNO (Lodi) Sabato di paura per i residenti della zona Sud Ovest di Codogno. Tra le 20.30 e le 21 infatti una banda di malviventi ha tentato di assaltare diverse case tra il quartiere San Giorgio e l’area adiacente al Santuario della Madonna di Caravaggio, in un vero e proprio raid pianificato. L’allarme è scattato dopo cena in via Roggia Abbadessa, nei pressi dell’intersezione con via Adda. I banditi hanno tagliato il lucchetto di una proprietà. Il colpo è però sfumato grazie alla prontezza del proprietario, che ha messo in fuga i ladri prima che potessero varcare la soglia di casa. La tregua è durata poco. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

