Rutte | La UE può difendersi senza gli Usa? Sognate

Il commento di Rutte evidenzia come l’Europa stia sviluppando autonomamente la propria industria della difesa. Tuttavia, attualmente non è in grado di coprire completamente le esigenze di sicurezza dell’Ucraina, né di garantire una deterrenza efficace a lungo termine. Questo sottolinea l’importanza di un approccio coordinato e rafforzato tra gli Stati membri, per rispondere alle sfide di sicurezza attuali e future.

BRUXELLES, 26 GEN – “L’Europa sta ora costruendo la propria industria della difesa, ed è vitale. Ma al momento non può fornire neanche lontanamente tutto ciò di cui l’Ucraina ha bisogno per difendersi oggi e per dissuadere domani”. Il sostegno militare Usa è indispensabile: “Senza questo flusso di armamenti dagli Stati Uniti, non possiamo tenere l’Ucraina in grado di combattere. Letteralmente”. Lo ha detto il segretario generale della Nato, Mark Rutte, in audizione alla commissione Sicurezza e difesa del Parlamento europeo. (ANSA). (askanews) – “Se qualcuno pensa ancora che l’Unione Europea, o l’Europa nel suo complesso, possa difendersi senza gli Stati Uniti. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it © Imolaoggi.it - Rutte: “La UE può difendersi senza gli Usa? Sognate” Approfondimenti su rutte difendersi Nato, Rutte: "Ue può difendersi senza gli Usa? Sognate, non possiamo" Rutte all'Ue si schiera con Trump: "Ha ragione sull'Artico. Difendere l'Europa senza gli Usa? Sognate" In un contesto di crescente tensione tra Unione Europea e Stati Uniti, le dichiarazioni di Mark Rutte evidenziano l'importanza di un rapporto stabile e condiviso. Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento. Ultime notizie su rutte difendersi Argomenti discussi: Rutte incontra la premier danese Frederiksen: Lavoriamo insieme per la difesa dell'Artico - Ue verso sospensione controdazi Usa per altri 6 mesi; Groenlandia: Trump intesa con Rutte, stop ai dazi da febbraio; La fuga in avanti di Rutte irrita gli alleati Nato: Non aveva un mandato; Davos, Trump attacca l'Europa. Poi vede Rutte e annuncia intesa con Nato sulla Groenlandia. Nato, Rutte: Ue può difendersi senza gli Usa? Sognate, non possiamoBruxelles, 26 gen. (askanews) - Se qualcuno pensa ancora che l'Unione Europea, o l'Europa nel suo complesso, possa difendersi senza gli Stati Uniti... continui a sognare. Non potete. Non possiamo. Ab ... libero.it Senza Stati Uniti l’UE non può difendersi/ Rutte (NATO): I due blocchi possono e devono collaborareSecondo il segretario della NATO Rutte, senza Stati Uniti l'UE non sarebbe in grado di difendersi: il monito lanciato a Bruxelles ... ilsussidiario.net Money.it. . L'Europa può difendersi da sola Mark Rutte (NATO) a Davos, World Economic Forum 2026 - in diretta - facebook.com facebook

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.