Ruth E Carter | la donna di colore più candidata agli Oscar

Ruth E. Carter si distingue come la donna di colore più candidata agli Oscar, secondo quanto riportato da Variety. La sua carriera nel mondo del cinema, caratterizzata da un talento riconosciuto nel costume design, le ha permesso di ottenere numerose nomination, consolidando il suo ruolo di figura di rilievo nel settore. Questa attenzione testimonia l’importanza di una rappresentanza più ampia e diversificata nel panorama hollywoodiano.

Ruth E. Carter secondo un’osservazione di Variety, è la donna di colore che ha ufficialmente ricevuto il maggior numero di candidature agli Oscar. Vediamo in quali categorie e perché è importante questo traguardo. La nomination per i Migliori costumi. Nella prossima serata finale degli Oscar, che si terrà a Los Angeles, nello storico Dolby Theatre, il 15 marzo, sono tantissime le candidature per Sinners. La pellicola musical-horror, diretta da Ryan Coogler, si è aggiudicato infatti ben 16 statuette, tra cui Miglior Film e ai Migliori interpreti. Spicca però una candidatura importante: Migliori costumi, per la quale salirebbe sul palco la costumista Ruth E. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

Ruth E. Carter hace historia en los Oscar con nominación por diseño de vestuario en SinnersAssociated PressRuth E. Carter ha hecho historia una vez más. Con su nominación al Oscar por Sinners (Pecadores), Carter se ha convertido en la mujer negra ... chicagotribune.com

