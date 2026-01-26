Runjaic prima di Verona Udinese | Miller un grande talento! La formazione non è importante in un derby ma…

Kosta Runjaic, allenatore dell’Udinese, ha commentato la sfida contro l’Hellas Verona alla vigilia del match della 22ª giornata di Serie A. Prima del calcio d’inizio, ha sottolineato l’importanza di Miller come talento e ha condiviso alcune riflessioni sulla formazione, evidenziando che in un derby l’aspetto psicologico e la preparazione sono più determinanti rispetto alla composizione della squadra.

L'incontro tra Udinese e Napoli si è concluso con un risultato di 1-0 a favore dei friulani, dopo una partita ricca di emozioni e polemiche.

In vista della sfida di domenica al Franchi, un recupero fondamentale per Runjaic, che potrà contare su tutte le energie in vista dell'incontro contro la Fiorentina, ultima in classifica.

Argomenti discussi: Udinese, al Bentegodi la prova del nove: Runjaic cambia assetto per sfatare il tabù Verona; Runjaic: Voglio coraggio e disciplina in campo; Hellas Verona-Udinese | Runjaic: Non bisogna sottovalutare il Verona; Runjaic: Zaniolo è ancora out. Le opzioni Piotrowski e Atta, le ultime su Zemura e Bertola.

Lo zero di Runjaic con Zanetti. E da quando quest'ultimo è a Verona...Quarta sfida diretta, come allenatori per Paolo Zanetti e Kosta Runjaic. Il tecnico austriaco vede ancora uno zero alla casella delle vittorie contro. tuttomercatoweb.com

Udinese, Runjaic: Verona avversario scomodo, guai a sottovalutarlo. Sappiamo di dover migliorare12.20 - L'Udinese affronterà lunedì alle ore 20:45 il Verona al Bentegodi per la ventunesima giornata di Serie A. In conferenza stampa. tuttomercatoweb.com

Tra poco in campo Verona Udinese Queste le formazioni ufficiali - facebook.com facebook

Finalmente addio al Pallone arancione. Stasera Verona-Udinese sarà l’ultima con il pallone bocciato da tutti. Da domani le foto del nuovo pallone bianco. Diverso da quello precedente ma per fortuna bianco x.com