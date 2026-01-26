Rugby All Blacks | tre nomi in corsa per la panchina

La Nuova Zelanda ha avviato la selezione per il nuovo allenatore degli All Blacks, dopo l'allontanamento di Scott Robertson. La federazione neozelandese (NZR) sta valutando tre candidati per la panchina della nazionale di rugby, in seguito alla revisione delle strategie per la stagione 2025. L'iter di scelta rappresenta un momento importante per il futuro della squadra, che cerca una guida stabile e competente.

La Nuova Zelanda ha riaperto il casting per la panchina più pesante del rugby mondiale. Dopo l'addio anticipato a Scott Robertson, silurato a due anni dall'inizio del mandato in seguito alla revisione interna sulla stagione 2025, la federazione (NZR) ha avviato ufficialmente il processo per nominare il nuovo head coach degli All Blacks. Stavolta però c'è un paletto chiaro, quasi una risposta agli errori recenti: potranno candidarsi solo tecnici neozelandesi con esperienza già maturata a livello internazionale, requisito che mancava proprio nel curriculum di Robertson al momento della sua nomina.

