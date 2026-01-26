Route 66 cento anni di strada e di sogni | il mito americano si celebra in sella

La Route 66, simbolo di avventure e di storia americana, compie cent’anni. Attraversando otto stati, unisce città e paesaggi, rappresentando un percorso di sogni e cambiamenti. Questa strada è più di un semplice itinerario: è un’icona culturale che ha segnato la memoria collettiva, evocando storie di libertà e scoperta. Un viaggio attraverso la Route 66 permette di riscoprire un pezzo di storia degli Stati Uniti, tra tradizione e modernità.

C'è una strada che più di ogni altra ha saputo raccontare l'America. Non è solo asfalto che attraversa otto Stati, da Chicago a Santa Monica, ma una linea immaginaria che unisce generazioni, speranze, fughe e ritorni. La Route 66 compie cento anni e nel 2026 il mondo dei viaggiatori, degli appassionati di motori e degli amanti del mito americano si prepara a celebrarla come si fa con le grandi icone: tornando a percorrerla. Nata nel 1926, la "Mother Road" ha accompagnato la Grande Depressione, la rinascita del dopoguerra, il boom economico e poi il lento declino, fino alla riscoperta come simbolo culturale globale.

