Rotte polari e interessi nazionali vi spiego la posizione italiana sull’Artico Parla Rauti

Secondo Rauti, l’Italia osserva con attenzione gli sviluppi nell’Artico, dove lo scioglimento dei ghiacci apre nuove rotte e opportunità strategiche. La crescente competizione per risorse e infrastrutture richiede una posizione equilibrata e consapevole, considerando le implicazioni geopolitiche di questa regione in rapido cambiamento. È fondamentale per l’Italia mantenere un approccio sobrio e informato, contribuendo alla stabilità e alla tutela degli interessi nazionali in un contesto internazionale in evoluzione.

Lo scioglimento dei ghiacci, l'apertura progressiva delle rotte polari, la competizione per risorse critiche e infrastrutture strategiche stanno trasformando l'Artico da periferia geografica a snodo centrale degli equilibri geopolitici globali. Un quadrante sempre più interconnesso con il Mediterraneo, con la sicurezza euro-atlantica e con gli interessi nazionali italiani. In questo scenario in rapida evoluzione, l'Italia rivendica un approccio fondato su consapevolezza strategica, deterrenza difensiva, cooperazione multilaterale e rispetto del diritto internazionale. L'intervista di Airpress alla sottosegretaria alla Difesa Isabella Rauti Sottosegretaria, lei detiene la delega all'Artico e da anni sottolinea l'importanza strategica di questo teatro, dalle terre rare alle prospettive commerciali con la progressiva apertura delle rotte polari fino alle implicazioni di sicurezza internazionale.

