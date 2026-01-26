Roma su Ruggeri | contatti con l’Atletico per la fascia

La Roma valuta Matteo Ruggeri dell’Atletico Madrid come possibile alternativa al ruolo di terzino sinistro, in seguito all’ipotesi di partenza di Tsimikas verso il Liverpool. La società giallorossa monitora la situazione e mantiene aperti i contatti con il club madrileno, valutando eventuali sviluppi di mercato. La trattativa potrebbe rappresentare un’opportunità per rafforzare la fascia laterale difensiva in vista della nuova stagione.

La Roma apre un nuovo fronte per la corsia sinistra. Nelle ultime ore è Matteo Ruggeri il nome finito sul tavolo della dirigenza giallorossa: il terzino dell' Atletico Madrid è valutato come possibile sostituto di Tsimikas, destinato al rientro al Liverpool. La trattativa è avviata ma il nodo è la formula. La Roma spinge per un prestito con diritto di riscatto, mentre da Madrid chiedono l'obbligo e, prima di aprire, vogliono chiudere l'arrivo di un sostituto. Incastri delicati, tempi stretti.

Roma, torna caldo il nome di Ruggeri. Ma prima l'Atletico deve trovare un sostitutoRoma riaccende l'interesse per Ruggeri, il terzino dell'Atalanta cresciuto sotto Gasperini e ora nel mirino della Roma.

Roma, contatti avviati per Raspadori: l’Atletico apre al prestitoRoma accelera sul mercato di gennaio, con l’obiettivo di rafforzare l’attacco e mantenere la corsa Champions.

