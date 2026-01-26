Roma | Santori Lega auspico unita’ su mozione per Festa dei figli

L’Assemblea capitolina si prepara a votare, domani, la mozione proposta da Fabrizio Santori, capogruppo della Lega, per l’istituzione della Festa dei Figli. L’iniziativa mira a promuovere un momento di riflessione e condivisione sulla figura dei figli all’interno della comunità romana. La discussione si svolgerà in un clima di confronto e collaborazione, con l’obiettivo di raggiungere un consenso condiviso su questa proposta.

L’Assemblea capitolina è chiamata domani a votare la mozione a prima firma del capogruppo della Lega in Campidoglio, Fabrizio Santori, per istituire la Festa dei Figli. “Un passaggio politico e simbolico importante, che consente a Roma di riconoscere finalmente il valore centrale dei figli all’interno della famiglia e della comunità”, spiega in una nota Santori. Un percorso lungo quindici anni. Questa proposta nasce da un percorso iniziato oltre quindici anni fa, con le prime manifestazioni davanti alle istituzioni, e adesso arriva al voto dell’Aula Giulio Cesare dopo essere stata già approvata all’unanimità da 17 Comuni italiani, oltre che da Regioni e da importanti istituzioni internazionali. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

