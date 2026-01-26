Roma pressing su Carrasco | attesa per il sì al prestito

Roma si muove con decisione per portare Yannick Ferreira Carrasco in prestito dall’Al-Shabab. La società giallorossa sta lavorando per definire i dettagli dell’operazione, con l’obiettivo di rafforzare la rosa senza investimenti a lungo termine. La trattativa è in fase avanzata e si attende una risposta definitiva dall’esterno belga, classe 1993, che potrebbe diventare un elemento chiave per il reparto offensivo della squadra.

La Roma accelera su Yannick Ferreira Carrasco. In queste ore il club giallorosso mantiene il pressing sull'esterno belga classe 1993, attualmente all' Al-Shabab. La chiave dell'operazione è una sola: l'apertura dei sauditi al prestito. Da Trigoria filtra una linea netta. L'ingaggio dell'ex Atletico Madrid può andare in porto esclusivamente a titolo temporaneo. È su questa formula che la Roma attende un via libera definitivo, necessario per sbloccare l'affare. Il punto sulla trattativa arriva dagli ambienti di Sky Sport: secondo Gianluca Di Marzio, il club giallorosso resta in attesa di una risposta dall'Al-Shabab.

