Roma | Nanni Misto presto al via apertura cantiere Centro eccellenza disabilita’ in Municipio IV

Nella commissione Giubileo, si è svolta un’audizione con i responsabili del Simu riguardo all’apertura futura del cantiere per il centro di eccellenza per disabili nel Municipio Roma IV. L’intervento, finalizzato a migliorare l’assistenza e l’inclusione, rappresenta un passo importante nell’ambito delle iniziative legate al Giubileo. La realizzazione di questa struttura è prevista a breve, con l’obiettivo di offrire servizi qualificati alle persone con disabilità.

Oggi, in seno alla commissione Giubileo, è stata effettuata un’audizione con i responsabili del Simu per fare il punto su un intervento significativo legato al Giubileo, che prevede la creazione di un centro di eccellenza per persone con disabilità nel Municipio Roma IV. Questo è quanto dichiarano in una nota congiunta Dario Nanni, presidente della commissione Giubileo del gruppo Miato, e Massimiliano Umberti, presidente del IV Municipio. Dettagli sul progetto del centro di eccellenza. Il progetto in questione prevede la costruzione di uno spazio polifunzionale, concepito per favorire l’incontro tra i cittadini e il mondo del lavoro, con l’obiettivo di promuovere l’inclusione delle persone fragili o con disabilità. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

Durante la seduta del Consiglio comunale di Roma, è stata approvata la mozione da me presentata, con la partecipazione dei colleghi Riccardo Corbucci e Antonella Melito.

Domani, con la chiusura della Porta Santa in Vaticano, si concluderà ufficialmente il Giubileo 2025.

