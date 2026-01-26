Roma Milan un pareggio che fa sorridere Allegri per più motivi | l’analisi

La partita tra Roma e Milan si è conclusa con un pareggio per 1 a 1, un risultato che, secondo Allegri, presenta diversi aspetti positivi. Questo articolo analizza i principali temi emersi durante la sfida, offrendo un approfondimento sulle dinamiche in campo e le implicazioni per le due squadre. Un’analisi obiettiva e dettagliata per comprendere meglio le strategie adottate e le prospettive future.

Gila Lazio, decisione presa per il rinnovo di contratto: lo scenario che si verificherà a fine stagione. Ultimissime Guido Rodriguez Valencia: ufficiale l’approdo del centrocampista argentino in Liga. Il comunicato e tutti i dettagli Mateta Nottingham Forest: offerta per l’attaccante francese! La posizione del Crystal Palace e le cifre della maxi-operazione Kean lascia la Fiorentina? Spunta una destinazione clamorosa per l’attaccante. È una precisa richiesta di questo allenatore! Calciomercato Juventus: contatti per il ritorno di Kolo Muani, ma due ostacoli frenano i sogni bianconeri. Svelata la situazione! Gila Lazio, decisione presa per il rinnovo di contratto: lo scenario che si verificherà a fine stagione. 🔗 Leggi su Calcionews24.com © Calcionews24.com - Roma Milan, un pareggio che fa sorridere Allegri per più motivi: l’analisi Approfondimenti su roma milan Allegri fa i conti in classifica dopo il pareggio del Milan: “+1 sul Napoli e +4 sulla Roma” Al termine del pareggio tra Roma e Milan, Allegri analizza la situazione in classifica, evidenziando un vantaggio di un punto sul Napoli e di quattro sulla Roma. Jashari orribile. Analisi Lazio-Milan 1-0: guardate che fa Allegri Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento. Milan-Roma, Allegri VS Gasperini: l’analisi pre partita Ultime notizie su roma milan Argomenti discussi: Roma-Milan, Gasperini: Stiamo facendo un grande percorso, possiamo crescere ancora; Lorenzo Pellegrini risponde a De Winter: Roma-Milan finisce 1-1, l'Inter ora è a +5 sui rossoneri; Gasperini rivivi la diretta dopo Roma-Milan: Un pareggio che ci rende forti. Ho una difesa super; Roma-Milan 1-1, Allegri: Pensiamo alla Champions. Pareggio Cruciale tra Roma e Milan: Impatto Sulla Classifica di Serie AUn'emozionante partita di pareggio tra Roma e Milan all'Olimpico, caratterizzata da un rigore che ha cambiato il corso del match. notizie.it Il corto muso stavolta non c’è: la Roma fa X per la prima voltaRoma e Milan si dividono la posta all’Olimpico: un risultato utile soprattutto all’Inter, che allunga in testa e indirizza la corsa al campionato. sportcafe24.com "È un punto d'oro o due persi" Roma- Milan lascia esattamente questa domanda sospesa. L'Olimpico spinge i giallorossi che creano di più, Maignan fa i soliti miracoli che ormai non fanno nemmeno più notizia. II Diavolo passa in vantaggio su un corn - facebook.com facebook Roma-Milan, per i vertici arbitrali pieni voti per Colombo che ha giudicato bene le due situazioni da rigore e no: il braccio di Bartesaghi parte extra-figura ed extra-figura resta; il braccio di Pulisic non è da penalty perché lungo il corpo e in posizione naturale @ x.com

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.