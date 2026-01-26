roma milan Roma-Milan Pellegrini dopo il pari | A testa alta

Dopo il pareggio tra Roma e Milan all'Olimpico, Lorenzo Pellegrini commenta la prestazione del team. Il capitano giallorosso, autore del gol che ha portato il risultato in parità, esprime soddisfazione per l'impegno della squadra, sottolineando l'importanza di mantenere alta la testa anche in situazioni difficili. Le sue parole, condivise sui social, riflettono l’atteggiamento positivo e la determinazione della Roma in questa fase della stagione.

Dopo il fischio finale dell’Olimpico, arriva la voce di Lorenzo Pellegrini. Il capitano giallorosso, decisivo con il gol del pareggio nella sfida contro il Milan, rompe il silenzio affidandosi ai social. Sul suo profilo Instagram, Pellegrini pubblica un messaggio diretto, senza giri di parole: «Sempre pronti a dare tutto per questi colori. A testa alta!». Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Lorenzo Pellegrini (@lorepelle7) L'articolo proviene da SololaRoma.it. 🔗 Leggi su Sololaroma.it

