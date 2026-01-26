Nella giornata di Serie A, Roma-Milan si è confermata come un incontro equilibrato, offrendo una prova intensa tra le due squadre. Dopo il risultato netto di Juventus-Napoli, l’attenzione si è spostata sull’Olimpico, dove Maignan e Modric hanno contribuito a rendere la partita più combattuta. Un match che ha dimostrato ancora una volta la competitività del campionato italiano, con una sfida ravvicinata e ricca di spunti.

Dopo Juventus-Napoli, la domenica di Serie A si è conclusa all’Olimpico con Roma-Milan, il secondo big match della giornata che è stato molto più bilanciato rispetto alla sfida dello Stadium che è terminata 3-0 per i bianconeri. Anche in questo caso, però, non sono mancate le discussioni. Dopo il gol del vantaggio firmato De Winter, la Roma ha raggiunto il pareggio grazie al terzo rigore stagionale, trasformato in modo impeccabile da Pellegrini. Il penalty è arrivato in seguito a due cartellini gialli sventolati ai danni del Milan, decisioni che hanno acceso più polemiche sui social rispetto allo stesso calcio di rigore concesso per il tocco di mano di Bartesaghi. 🔗 Leggi su Sololaroma.it

© Sololaroma.it - Roma-Milan, Maignan e Modric pungono Gasperini

Roma e Milan pareggiano 1-1 allo Stadio Olimpico nella 22ª giornata di Serie A.

MILAN ROMA 1-0 GASPERINI POSTPARTITA

Roma-Milan, rigore giusto per il braccio di Bartesaghi? La sentenza della moviola - Maignan: Deve tagliarselo?L’arbitro a questo punto poteva anche fischiare il secondo su Pulisic, chiude in modo sarsastico il portiere del Milan riferendosi all'episodio successivo che ha scatenato alcune proteste della Roma ... affaritaliani.it

Roma-Milan, furia Maignan sul rigore: spinge l'arbitro Colombo. In tv: Bartesaghi deve tagliarsi il braccio?Roma-Milan, furia Maignan sul rigore: Bartesaghi deve tagliarsi il braccio?. Le prodezze, la sceneggiata prima del tiro e la spinta all'arbitro Colombo. sport.virgilio.it

"È un punto d'oro o due persi" Roma- Milan lascia esattamente questa domanda sospesa. L'Olimpico spinge i giallorossi che creano di più, Maignan fa i soliti miracoli che ormai non fanno nemmeno più notizia. II Diavolo passa in vantaggio su un corn - facebook.com facebook

Roma-Milan, per i vertici arbitrali pieni voti per Colombo che ha giudicato bene le due situazioni da rigore e no: il braccio di Bartesaghi parte extra-figura ed extra-figura resta; il braccio di Pulisic non è da penalty perché lungo il corpo e in posizione naturale @ x.com