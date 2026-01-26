Roma-Milan Maignan e Modric pungono Gasperini

Nella giornata di Serie A, Roma-Milan si è confermata come un incontro equilibrato, offrendo una prova intensa tra le due squadre. Dopo il risultato netto di Juventus-Napoli, l’attenzione si è spostata sull’Olimpico, dove Maignan e Modric hanno contribuito a rendere la partita più combattuta. Un match che ha dimostrato ancora una volta la competitività del campionato italiano, con una sfida ravvicinata e ricca di spunti.

Dopo Juventus-Napoli, la domenica di Serie A si è conclusa all’Olimpico con Roma-Milan, il secondo big match della giornata che è stato molto più bilanciato rispetto alla sfida dello Stadium che è terminata 3-0 per i bianconeri. Anche in questo caso, però, non sono mancate le discussioni. Dopo il gol del vantaggio firmato De Winter, la Roma ha raggiunto il pareggio grazie al terzo rigore stagionale, trasformato in modo impeccabile da Pellegrini. Il penalty è arrivato in seguito a due cartellini gialli sventolati ai danni del Milan, decisioni che hanno acceso più polemiche sui social rispetto allo stesso calcio di rigore concesso per il tocco di mano di Bartesaghi. 🔗 Leggi su Sololaroma.it

