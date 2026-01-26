Le pagelle di Roma-Milan, valida per la 22ª giornata della Serie A 2025-2026, analizzano in modo obiettivo l’andamento delle due squadre. La partita si è svolta ieri sera allo stadio 'Olimpico' di Roma, offrendo spunti sulla prestazione complessiva dei giocatori. Qui di seguito, vengono evidenziati i protagonisti più e meno efficaci, fornendo un quadro chiaro e preciso dell’incontro.

Le pagelle di Roma-Milan 1-1, partita della 22^ giornata della Serie A 2025-2026. Questi sono i voti e i giudizi dei calciatori rossoneri secondo 'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola. Vediamoli, dunque, insieme! PROSSIMA SCHEDA Para su Koné e dice di no più volte a Malen. Un riflesso prodigioso per negare il gol a Çelik. Trafitto dal rigore di Pellegrini. Voto 7 PROSSIMA SCHEDA Gara con pochi fronzoli ed entrate decise. Tiene la posizione, non si fa prendere in velocità e anche quando viene puntato indietreggia cercando di chiudere. Voto 6 PROSSIMA SCHEDA Stoppa un tiro di Malen, ma contro l'olandese la serata non è facile. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Roma-Milan, le pagelle: facile intuire il migliore dei rossoneri. Ecco chi è il peggiore

Argomenti discussi: Roma-Milan 1-1: Malen spreca, Pellegrini entra e batte Maignan. Pari per Gasperini che perde Koné; Roma-Milan, le pagelle: Pellegrini e Maignan i migliori, 7. Leao frenato, 5; Roma-Milan 1-1, le pagelle: Ghilardi (7,5) dominante, Maignan (7,5) un muro, Pellegrini (7) rigore decisivo, De Winter (6,5) illude Allegri; Roma-Milan 1-1, le pagelle: Maignan super, razzo Celik, male Leao.

Roma-Milan 1-1, le pagelle rossonere: Maignan (7.5) para tutto e ferma Gasperini. De Winter (6) segna, Nkunku impalpabile (4)La Roma gioca, Maignan para. Poi il Milan, nella ripresa esce, mette la faccia nella metà campo della Roma e segna con De Winter da azione di calcio d'angolo. Ma il vantaggio dura ... leggo.it

Roma-Milan 1-1, le pagelle: Maignan super, razzo Celik, male LeaoSERIE A - Tra i rossoneri il migliore è il portiere, prodigioso nel primo tempo. Leao fantasma, Modric cresce nella ripresa. Nella Roma benissimo la difesa. eurosport.it

Tra Roma e #Milan vince l’Inter: #Allegri, stavolta il muso è troppo corto. Il Diavolo rallenta - facebook.com facebook

Le pagelle di #RomaMilan 1-1: #Ghilardi è un gigante Daniele francobolla Leao in ogni angolo di campo e lo cancella. #Wesley non tira mai il freno. #Pellegrini ha personalità da vendere. #Ndicka, sbavatura che costa Fabrizio Pastore #ASRoma x.com