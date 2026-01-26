Roma-Milan Gasperini punta Maignan | Non è nuovo a queste cose

Al termine di Roma-Milan, gara valida per la 22ª giornata della Serie A 2025-2026, l’allenatore giallorosso Gian Piero Gasperini ha commentato le scelte di formazione, evidenziando la fiducia in Maignan. In conferenza stampa, ha sottolineato come il portiere francese non sia nuovo a situazioni di pressione, evidenziando la sua esperienza e professionalità. Le sue parole offrono uno sguardo sulle strategie di squadra e sulla preparazione in vista delle prossime sfide.

Gian Piero Gasperini, allenatore giallorosso, ha parlato in conferenza stampa al termine di Roma-Milan, partita della 22^ giornata della Serie A 2025-2026 che si è svolta allo stadio 'Olimpico' di Roma. Ecco, dunque, le sue dichiarazioni. Se il pari è una beffa: "Sì, se guardiamo 90 minuti sì, ma per come si era messa la partita siamo contenti di averla pareggiata, perché a quel punto era difficile. Globalmente, siamo stati bravi, abbiamo fatto una ottima prestazione, contro la seconda forza del campionato. Al di là del risultato, quando ti esprimi in questo modo, devi comunque avere fiducia". 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

Leggi anche: Milan-Roma 1-0: Maignan para il rigore, Allegri aggancia Gasperini

Roma-Milan, Gasperini punta su Dybala e MalenStasera all’Olimpico la Roma affronta il Milan in una sfida importante.

