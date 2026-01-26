roma milan due mani e un rigore errore var in juve napoli

La 22ª giornata di Serie A si apre con diversi casi da moviola, tra cui Roma-Milan e episodi controversi in Juve-Napoli. Sono stati evidenziati errori e decisioni discutibili, come il rigore assegnato e le valutazioni del VAR su alcuni contatti. In attesa del Monday night tra Verona e Udinese, si fanno ancora notare le ambiguità delle valutazioni arbitrali in questa parte di campionato.

Punito il tocco di Bartesaghi e non quello di Pulisic. Mariani e Doveri non puniscono i contatti su Hojlund e Vergara In attesa del monday night tra Verona e Udinese, la 22esima giornata di Serie A ha già regalato tanti casi da moviola, a partire dal posticipo di ieri sera tra Roma e Milan. Due tocchi di mano in area rossonera nella ripresa, giudicati in modo diametralmente opposto da Colombo. Nel primo caso ha fischiato rigore per il tocco di mano di Bartesaghi. Il tocco di mano di Bartesaghi in Roma Milan (foto Ansa) – Calciomercato.it Vero è che il pallone gli sbatte sul polso dopo una giocata ravvicinata di Celik, ma il braccio è largo sin da prima e aumenta il volume del corpo, quindi è punibile. 🔗 Leggi su Calciomercato.it

Napoli battaglia col Var, prima il rigore contro e poi due reti annullate a Hojlund e McTominayNel match tra Napoli e Verona, il Napoli affronta non solo gli avversari ma anche le decisioni del VAR.

Crollo a Udine: Ekkelenkamp stende il Napoli (1-0). Due gol annullati al VAR e l’errore di Hojlund nel finaleIl Napoli subisce una sconfitta per 1-0 a Udine, con Ekkelenkamp decisivo.

MOVIOLA MILAN-LAZIO: C'ERA IL RIGORE PER IL MANI DI PAVLOVIC

