Roma-Milan Allegri ironico | Dopo i primi 7 minuti ero contento poi…

Al termine di Roma-Milan, nella 22ª giornata di Serie A, Massimiliano Allegri ha commentato l’andamento della partita, segnato dai primi minuti positivi per il suo team. Con un tono ironico, l’allenatore rossonero ha sottolineato come l’inizio fosse stato promettente, per poi cambiare atteggiamento nel proseguo. Le sue parole riflettono l’analisi di una sfida intensa e caratterizzata da momenti di equilibrio e tensione.

Massimiliano Allegri, allenatore rossonero, ha parlato in conferenza stampa al termine di Roma-Milan, partita della 22^ giornata della Serie A 2025-2026 che si è svolta allo stadio 'Olimpico' di Roma. Ecco, dunque, le sue dichiarazioni. Sulle partite che se non puoi vincere non devi perdere: "Vedendo la partita, col senno di poi siamo tutti bravi. Nel primo tempo la Roma, dopo un nostro buon inizio, ha preso il sopravvanto. Maignan ha fatto due tre tirate importanti. Nel secondo tempo è stata un'altra partita e sembrava incanalata giusta, ma nel caso, quando è così, ecco l'episodio del rigore. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

