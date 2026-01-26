Al termine del match tra Roma e Milan, terminato 1-1, Roberto Mancini ha commentato la partita in conferenza stampa. Il tecnico ha espresso soddisfazione per la prestazione della squadra e ha parlato del suo ruolo e del rinnovo contrattuale, sottolineando la propria voglia di continuare a difendere la maglia giallorossa. Un'occasione per riflettere sull'andamento del campionato e sulle prospettive future della Roma.

La gara tra Roma e Milan, valido per il 22esimo turno, è giunta al termine. A parlare della partita, durante la conferenza stampa, è stato Mancini. Queste le sue parole: “Rispetto all’andata oggi ancora meglio. Ci è mancato il gol nel primo tempo, ma dobbiamo essere contenti perché loro sono una grande squadra con un grande portiere. Le prestazioni le abbiamo sempre fatte, ci è mancato sempre gol. Partita dopo partita stiamo vedendo la nostra crescita. Dobbiamo essere concentrti su noi stessi. Con prestazioni così arriveranno risultati importanti”. Ha poi continuato: “Rinnovo? Quando sarà il momento sarò il primo a parlarne perché sono molto felice di giocare con questa maglia e di difendere questi colori. 🔗 Leggi su Sololaroma.it

© Sololaroma.it - Roma-Milan 1-1, Mancini in conferenza stampa: “Rinnovo? Sono felice di difendere questa maglia”

