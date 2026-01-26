Roma-Milan 1-1 Allegri | Pensiamo alla Champions

Nella sfida tra Roma e Milan terminata 1-1 all’Olimpico, le due squadre hanno mostrato due volti distinti nel corso della partita. Dopo il pareggio, l’allenatore Allegri ha dichiarato che la priorità resta la qualificazione in Champions League. La partita ha evidenziato le differenze di approccio e stato d’animo delle due formazioni, offrendo spunti importanti in vista delle prossime sfide di campionato.

Roma, 26 gen. (askanews) – Roma e Milan si fermano sull’1-1 all’Olimpico in una partita che racconta due tempi diversi e due stati d’animo opposti. È il primo pareggio stagionale per la Roma di Gasperini, che con questo punto aggancia il Napoli al terzo posto, mentre il Milan non riesce a sfruttare il ko della squadra di Conte e scivola a -5 dall’Inter, perdendo un’occasione pesante nella corsa in alto. La gara nasce e cresce nel segno della Roma. Nel primo tempo i giallorossi dominano per intensità, aggressività e capacità di schiacciare il Milan nella propria metà campo. Malen è il terminale più pericoloso: attacca la profondità, calcia, costringe Maignan a più di un intervento decisivo.🔗 Leggi su Ildenaro.it

Roma-Milan, Allegri sale in cattedra: “Noi non pensiamo all’Inter, ma solo al quarto posto”In vista della partita tra Roma e Milan, Allegri ha sottolineato l’importanza di concentrarsi sul proprio percorso, dichiarando che il Milan non pensa all'Inter, ma esclusivamente al quarto posto in classifica.

Roma-Milan, Allegri: “Sfida chiave per la Champions”Domani sera all’Olimpico si affrontano Roma e Milan in una partita importante per la corsa alla qualificazione in Champions League.

La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti.

Milan - Roma 1-0, le reazioni: Vittoria sofferta, ma meritata

Argomenti discussi: Highlights Serie A: Roma-Milan 1-1: gli highlights Video; Roma-Milan 1-1, gol e highlights: Pellegrini (su rigore) risponde a De Winter; Roma-Milan 1-1: Malen spreca, Pellegrini entra e batte Maignan. Pari per Gasperini che perde Koné; È una bella Roma, ma il Milan la rallenta. Un punto a testa e l'Inter va in fuga.

Roma-Milan 1-1, gol e highlights: Pellegrini (su rigore) risponde a De WinterLa Roma è la squadra contro la quale il Milan ha vinto il maggior numero di partite in Serie A: 81, sulle 181 complessive; 54 pareggi e 46 successi dei capitolini chiudono il parziale. Inoltre, ... sport.sky.it

Roma-Milan 1-1, le pagelle rossonere: Maignan (7.5) para tutto e ferma Gasperini. De Winter (6) segna, Nkunku impalpabile (4)La Roma gioca, Maignan para. Poi il Milan, nella ripresa esce, mette la faccia nella metà campo della Roma e segna con De Winter da azione di calcio d'angolo. Ma il vantaggio dura ... leggo.it

FOTO - #RomaMilan, 4 tifosi speciali all'Olimpico: lo scatto condiviso da #Candela #ASRoma x.com

La coreografia della Curva Sud per Roma-Milan è da applausi - facebook.com facebook