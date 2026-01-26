Durante la partita di oggi, Manu Koné della Roma si è infortunato al flessore della coscia destra dopo un contrasto con Rabiot. Il giocatore ha lasciato il campo zoppicando, sostituito all’58’. Si attendono ulteriori accertamenti per valutare l’entità dell’infortunio e i tempi di recupero.

Brutte notizie per la Roma. Al 58’ Manu Koné si è fermato dopo un contrasto con Rabiot: problema al flessore della coscia destra, cambio immediato e uscita zoppicante tra l’abbraccio di Gian Piero Gasperini e l’ovazione dell’Olimpico. Le prime sensazioni non sono positive. Gli esami strumentali in programma questa mattina chiariranno l’entità dell’infortunio, ma si teme una lesione che potrebbe tenere il centrocampista ai box per 2-3 settimane. Nel post gara Gasperini è stato lapidario: «Si è stirato.». È già certa l’assenza nelle prossime due gare: giovedì contro il Panathinaikos e lunedì a Udine. 🔗 Leggi su Sololaroma.it

© Sololaroma.it - Roma, infortunio Koné: sospetta lesione al flessore

Leggi anche: U.S. Avellino, lesione al flessore per Milani e trauma all'ala iliaca per Russo

Avellino, stop per Kumi: lesione al flessore, rientro nel 2026Brutte notizie per l’Avellino: Justin Kumi si è infortunato during la partita contro il Catanzaro, riportando una lesione al flessore della coscia destra.

Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento.

Argomenti discussi: Roma, infortunio Koné: sospetta lesione muscolare. E Gasp: Si è stirato…; Roma, ansia per Koné: sospetto stiramento col Milan. A rischio il match col Napoli.

Roma, infortunio Koné: sospetta lesione muscolare. E Gasp: Si è stirato...Il francese è uscito zoppicando e molto dolorante ... msn.com

FLASH | Roma-Milan, problemi per Gasperini: si ferma Koné!Infortunio Koné - Pessime notizie per Gasperini e fantallenatori poco prima l'ora di gioco di Roma-Milan. I giallorossi ... fantamaster.it

ULTIM’ORA – #Roma, Manu Kone fuori per infortunio contro il Milan: cos’è successo x.com

Kone chiede il cambio Infortunio in casa Roma - facebook.com facebook