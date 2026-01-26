Roma femminile non si ferma | Genoa battuto e +7 in vetta

La Roma femminile continua il suo cammino, ottenendo una vittoria importante a Genova. Con questo risultato, le giallorosse rafforzano la posizione in cima alla classifica, allungando il vantaggio sulle inseguitrici. La squadra dimostra continuità e determinazione nel proprio percorso, mantenendo saldo il primo posto e proseguendo con costanza la propria stagione.

La Roma non si ferma. Le giallorosse passano anche a Genova e consolidano la vetta della classifica, allungando a +7 sulle inseguitrici. Basta un gol nel primo tempo di Manuela Giugliano per chiudere una trasferta meno semplice di quanto dica il confronto tra prima e ultima. La partita resta sempre sotto controllo, ma il Genoa oppone resistenza e intensità. Nel post gara il tecnico Marco Rossettini non nasconde le difficoltà: «Ce lo aspettavamo. Il Genoa è vivo, ha valori e lotta per salvarsi. Con assenze e doppi impegni le ragazze hanno messo cuore. Dobbiamo concretizzare di più, ma questa è una vittoria pesantissima».

