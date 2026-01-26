Roma fasce da sistemare | Gasperini vuole specialisti

La Roma prosegue le operazioni di mercato, concentrandosi sull'aggiornamento della rosa. Attualmente, restano ancora due posizioni da coprire: un esterno sinistro di piede destro e un terzino sinistro in grado di offrire alternative a Wesley. La società valuta con attenzione le opportunità per rafforzare la squadra e completare il reparto difensivo, mantenendo un profilo sobrio e mirato alle esigenze tecniche.

La Roma accelera sul mercato ma restano due caselle scoperte: un esterno sinistro di piede destro e un terzino sinistro che possa dare respiro a Wesley. È una richiesta chiara di Gian Piero Gasperini: servono specialisti di ruolo, non adattamenti. Sull'ala, i primi nomi non si sbloccano. Tel (Tottenham) ed El Mala (Colonia) restano chiusi al prestito, con i club che spingono su valutazioni alte. Da qui il via libera del tecnico a Sauer, profilo che ricorda Chiesa per capacità di puntare l'uomo: il Feyenoord chiede circa 15 milioni, ma non apre a gennaio. Il ds Frederic Massara tiene viva anche la pista Godts dell' Ajax.

