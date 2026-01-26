La Roma si muove con decisione nell’ultima settimana del mercato invernale, puntando a rinforzare il reparto offensivo. Tra le possibili soluzioni, spunta il nome di Carrasco come opzione concreta nel finale di mercato. La società cerca un trequartista di qualità, mantenendo un’attenzione particolare ai limiti economici imposti dal club. La finestra di trattative resta aperta per finalizzare eventuali inserimenti prima della chiusura.

La Roma accelera sul mercato a una settimana dalla chiusura della finestra invernale, con l’obiettivo di inserire un trequartista offensivo di qualità senza sforare i parametri economici fissati dal club. A Trigoria il lavoro è concentrato su un’operazione mirata e sostenibile, mentre il direttore sportivo Frederic Massara è chiamato a muoversi con lucidità dopo i 52 milioni già investiti nel reparto avanzato, cifra che impone scelte chirurgiche più che colpi a effetto. Il nome che ha preso quota nelle ultime ore è quello di Yannick Ferreira Carrasco, esterno belga attualmente all’ Al-Shabab, deciso a rientrare in Europa e affascinato dalla prospettiva di vestire la maglia giallorossa. 🔗 Leggi su Sololaroma.it

© Sololaroma.it - Roma, corsa contro il tempo: Carrasco opzione concreta nel finale di mercato

Roma, mercato a più livelli: Schjelderup opzione concreta per l’attaccoIl mercato di gennaio della Roma si sviluppa su più fronti.

Roma, Gasp aspetta rinforzi: Zirkzee resta il sogno, Fabio Silva l’opzione concretaGian Piero Gasperini insiste sull'importanza di rinforzare l'attacco della Roma a gennaio.

Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati.

Argomenti discussi: Roma, Corsa di Miguel 2026 domenica 18 gennaio: strade chiuse e linee di bus deviate; Corsa di Miguel 2026: le strade chiuse e i bus deviati. Tutte le informazioni; Atletica, domani a Roma la Corsa di Miguel con 15mila partecipanti; Corsa di Miguel 2026, oltre 15mila runner per le strade di Roma.

Serie A: Pellegrini riacciuffa il Milan, contro la Roma è 1-1I giallorossi dominano nel primo tempo senza segnare, vengono puniti da Koni De Winter e pareggiano su rigore. L'Inter vola a +5 su Allegri ... sportmediaset.mediaset.it

Gasperini elogia la Roma dopo l’1-1 con il Milan: Meritano credito, sono sempre pericolosiLa Roma conquista un pareggio importante contro il Milan secondo in classifica e lo fa con un 1-1 che, per Gian Piero Gasperini, vale molto più di un punto. stadiosport.it

Cesena, Rinaldi lascia Trevi. La Lega lo propone per la corsa a sindaco di Roma - facebook.com facebook

#Saelemaekers, corsa contro il tempo: quante possibilità di averlo con la Roma #milanpress x.com