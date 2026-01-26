Nella zona di Nuovo Salario e Santa Maria del Soccorso a Roma, i carabinieri della compagnia di Montesacro hanno condotto controlli mirati, risultando nell’arresto di tre persone. Le operazioni fanno parte di un’attività costante volta a garantire la sicurezza e il rispetto delle norme nei quartieri. Questi interventi dimostrano l’impegno delle forze dell’ordine nel mantenere l’ordine pubblico e prevenire attività illecite.

I carabinieri della compagnia di Montesacro hanno recentemente effettuato una serie di controlli nei quartieri Nuovo Salario e Santa Maria del Soccorso, portando all’arresto di tre persone. Durante le verifiche, i militari hanno identificato un totale di 78 individui, tra cui 11 stranieri, e hanno ispezionato 37 veicoli. Tra i soggetti identificati, ben 21 erano già presenti nelle banche dati delle forze dell’ordine. Un minorenne è stato denunciato per evasione dalla comunità in cui era ristretto, dopo essere stato accusato di aggressione e rapina ai danni di un cittadino del Bangladesh. Arresti e Sequestri durante i Controlli. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

© Romadailynews.it - Roma: controlli al Nuovo Salario e Santa Maria del Soccorso, tre arresti

Approfondimenti su nuovo salario

Un nuovo incidente si è verificato questa mattina in via Santa Maria a Cubito, a Qualiano, nei pressi del distributore EniLive di Marrazzo.

La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online.

Ultime notizie su nuovo salario

Argomenti discussi: Roma prova a mettere in riga il mercato Esquilino. Cibo sequestrato, licenze sospese e piantonamenti fissi; Roma, scatta il limite dei 30 km/h nel centro storico: nuove restrizioni e controlli | Dueruote; Newsletter n. 1 del 22 gennaio 2026; A Termini di notte, il deserto che chiamano zona rossa.

Roma: controlli al Nuovo Salario e Santa Maria del Soccorso, tre arrestiControlli dei carabinieri a Montesacro: tre arresti e numerosi sequestri di droga. romadailynews.it

Roma – Controlli straordinari dei Carabinieri a Montesacro, arrestate 4 persone e denunciato un minorenneROMA - I Carabinieri della Compagnia di Roma Montesacro hanno effettuato un servizio straordinario di controllo del territorio nei quartieri di Nuovo Salario e ... etrurianews.it

Il 1XV RNS che oggi affronterà @usrugbybenevento Calcio di inizio ore 14:30 a Sacrofano #rugbynuovosalario - facebook.com facebook

Addio alla distesa di asfalto. Ecco la piazza pedonale del Nuovo Salario ift.tt/6zBw4Fj x.com