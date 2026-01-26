Roma mantiene l'interesse per Jeff Ekhator del Genoa, in vista della sessione di mercato di giugno. Dopo aver concluso le trattative per Baldanzi e Venturino, i contatti tra le due società proseguono, segnalando possibili sviluppi futuri. La società giallorossa valuta nuove opportunità per rafforzare la rosa, mantenendo un occhio attento alle opportunità di mercato e alle trattative in corso.

La Roma è interessata a Jeff Ekhator. Dopo aver concluso la trattativa che ha portato Tommaso Baldanzi al Genoa, in prestito con diritto di riscatto fissato a 10 milioni di euro, e Lorenzo Venturino a Roma con la stessa formula, con riscatto fissato a 7 milioni, i contatti tra il club giallorosso e quello rossoblù non sembrano essersi esauriti. Torna infatti di moda il nome di Jeff Ekhator in orbita Roma. Quello di Ekhator è un profilo seguito da tempo. Già a ottobre, infatti, si era parlato di un interesse dei giallorossi per l’attaccante della Nazionale Under 21. La Roma starebbe valutando un affondo per il classe 2006 in vista del mese di giugno, con l’obiettivo di mettere a disposizione di Gasperini un’altra pedina futuribile per il reparto offensivo. 🔗 Leggi su Sololaroma.it

© Sololaroma.it - Roma, altro intreccio di mercato con il Genoa: interesse per Ekhator in vista di giugno

