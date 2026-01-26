Tammy Abraham lascia la Roma: il Besiktas ha esercitato l’opzione per il riscat, rendendo definitiva la sua cessione. Dall’Inghilterra arriva la conferma del trasferimento a titolo definitivo dell’attaccante, che si separa ufficialmente dai giallorossi. Questa decisione segna la conclusione del suo percorso in Italia, aprendo un nuovo capitolo nella sua carriera in Turchia.

Si chiude definitivamente il capitolo Tammy Abraham in giallorosso. Dall’Inghilterra arriva la conferma che sancisce l’uscita finale dell’attaccante dalla Roma: il Be?ikta? ha esercitato l’opzione per trasformare il prestito in trasferimento a titolo definitivo. Una mossa formale ma decisiva. L’acquisizione del cartellino da parte del club di Istanbul libera ora il passaggio successivo: il ritorno in Premier League. Il Aston Villa è pronto a completare l’operazione, acquistando Abraham direttamente dal Be?ikta? e riportandolo in Inghilterra. Per la Roma è una linea netta sul mercato: l’ex numero 9 non rientra più nel perimetro tecnico e contrattuale del club. 🔗 Leggi su Sololaroma.it

© Sololaroma.it - Roma, Abraham è ceduto: Be?ikta? riscatta, addio definitivo

Il Besiktas valuta il possibile acquisto di Lorenzo Lucca nel mercato invernale, con l'obiettivo di rinforzare l'attacco.

