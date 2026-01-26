Tra Rogoredo e Minneapolis si cela una storia che apre una finestra su temi di memoria e giustizia. La strada, dedicata a Peppino Impastato, richiama a riflettere sulle sfide sociali e sulla lotta contro l’illegalità. Un percorso che invita a considerare come i luoghi e le storie siano intrecciati, offrendo spunti di approfondimento senza sensazionalismi, in un’ottica di sobria analisi e rispetto.

Andava a Rogoredo, ma non è una storia strampalata di Jannacci. La via per cupo paradosso è intitolata a Peppino Impastato, giovane eroe e vittima della mafia. Lì è quello che chiamano il Bosco della droga, nel degrado di confine davanti al capolinea della Gialla, sempre “finalmente bonificato” e mai bonificato. Luogo di malaffare, luogo però soprattutto di dolore, giovani vite perdute. Lui no, niente eroe, solo vittima sull’asfalto. Gli elementi dello scandalo, della polemica sguaiata e oscena che già sta montando ci sono tutti, tempesta perfetta. Il luogo maledetto, “luogo simbolo”. Lui vent’anni, nordafricano “già noto”; la pistola, forse a salve; ma se la punti a qualcuno vale come vera; quello o quelli che gli hanno sparato non sono delinquenti, ma poliziotti di zona in borghese; eccesso di legittima difesa o la “presunzione di liceità” che Piantedosi vuole ripristinare? C’è già chi ha già detto (Salvini) “sto con gli agenti senza ma”. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

© Ilfoglio.it - Rogoredo o Minneapolis? E già monta la tempesta perfetta

Un agente federale ha causato la morte di Alex Jeffrey Pretti, 37 anni, infermiere a Minneapolis, durante un intervento delle autorità dell’immigrazione.

