Roberta Tondelli omaggia Pino Daniele con Ammore scumbinato | smooth jazz radici napoletane e un album di cover in arrivo

Roberta Tondelli rende omaggio a Pino Daniele con un album di cover. La cantante napoletana ha scelto un brano poco conosciuto, rispettandone l’anima originale, ma dandogli un tocco personale. Il risultato è un mix di jazz morbido, radici napoletane e un’interpretazione fresca, lontana dalle solite cover. In arrivo un disco che celebra il grande artista partenopeo in modo originale e sincero.

C’è un modo elegante (e per niente scontato) di rendere omaggio a un gigante come Pino Daniele: scegliere un brano non inflazionato, rispettarne l’anima e allo stesso tempo avere il coraggio di farne una versione davvero personale. È quello che fa Roberta Tondelli con “Ammore scumbinato”, uscito in radio a dicembre: un tributo che arriva nel decimo anniversario della scomparsa di Pino, ma che nasce soprattutto da un legame profondo con la sua musica, maturato nel tempo fino a diventare una scelta inevitabile. Perché proprio “Ammore scumbinato”. La selezione del brano non è stata casuale. Roberta racconta di aver valutato più canzoni prima di decidere, proprio per evitare l’effetto “cover già sentita” e un omaggio che sembrasse soltanto un’operazione. 🔗 Leggi su Dailyshowmagazine.com

