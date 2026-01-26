Roberta Tondelli rende omaggio a Pino Daniele con un album di cover. In arrivo “Ammore scumbinato”, un progetto che mescola smooth jazz e radici napoletane, e che vuole rispettare l’anima del grande artista. La cantante ha scelto di reinterpretare un brano poco inflazionato, dando una versione tutta sua, senza cadere nella banalità. Un omaggio elegante, che punta a sorprendere chi conosce bene la musica di Daniele.

C’è un modo elegante (e per niente scontato) di rendere omaggio a un gigante come Pino Daniele: scegliere un brano non inflazionato, rispettarne l’anima e allo stesso tempo avere il coraggio di farne una versione davvero personale. È quello che fa Roberta Tondelli con “Ammore scumbinato”, uscito in radio a dicembre: un tributo che arriva nel decimo anniversario della scomparsa di Pino, ma che nasce soprattutto da un legame profondo con la sua musica, maturato nel tempo fino a diventare una scelta inevitabile. Perché proprio “Ammore scumbinato”. La selezione del brano non è stata casuale. Roberta racconta di aver valutato più canzoni prima di decidere, proprio per evitare l’effetto “cover già sentita” e un omaggio che sembrasse soltanto un’operazione. 🔗 Leggi su Dailyshowmagazine.com

© Dailyshowmagazine.com - Roberta Tondelli omaggia Pino Daniele con “Ammore scumbinato”: smooth jazz, radici napoletane e un album di cover in arrivo

Approfondimenti su Pino Daniele

Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento.

Ultime notizie su Pino Daniele

Argomenti discussi: Pino Daniele non muore mai Gonzalo Rubalcaba | È speciale perché è partito dalle sue radici e ha parlato a tutti; Pino Daniele non muore mai Gonzalo Rubalcaba | È speciale perché è partito dalle sue radici e ha parlato a tutti.

In anteprima il video Ammore Scumbinato di Roberta TondelliMilano, 18 dic. (askanews) - In anteprima il videoclip del nuovo singolo Ammore Scumbinato il nuovo singolo di Roberta Tondelli. Il brano è una raffinata reinterpretazione della canzone di Pino ... quotidiano.net

Roberta Tondelli - Arya. Roberta Tondelli · Ammore scumbinato. Un immenso GRAZIE a chi ha già visto il video ufficiale e a chi tiene questa canzone in loop La Musica è condivisione e voi la state rendendo speciale Continuate ad ascoltarla, a condivid facebook