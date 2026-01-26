Roberta Bruzzone, psicologa clinica forense e docente universitaria, si racconta per la prima volta a “Verissimo”. Nella sua intervista, spiega le motivazioni che l’hanno portata a scegliere di non avere figli, sottolineando il valore che attribuisce alla propria vita e alle scelte personali. Una testimonianza diretta e sincera, che offre uno sguardo autentico sulla sua quotidianità e sui motivi delle sue decisioni.

Roberta Bruzzone ospite per la prima volta a “Verissimo”. Psicologa clinica forense e docente universitaria, negli anni è diventata una delle criminologhe più popolari del piccolo schermo. La 52enne dall’animo rock, che non si separa mai dalla sua moto e dal marito Massimo, attraversa quotidianamente il dolore degli altri per provare a dar loro giustizia. “Il caso che mi ha più toccato in questi anni? È difficile fare una classifica (.), però uno che secondo me restituisce una ferocia straordinaria per tutta una serie di aspetti è quello di Valentina Pitzalis. È uno dei casi peggiori che ho avuto modo di esaminare”, ha esordito. 🔗 Leggi su Perizona.it

© Perizona.it - Roberta Bruzzone: “Ho scelto di non avere figli, amo troppo la vita che conduco”

