A Padova è stato rinvenuto il primo brevetto per la produzione di pasta. Questa scoperta evidenzia l’importanza storica della città come centro di innovazione nel settore culinario. La presenza di questa invenzione testimonia l’evoluzione e la tradizione gastronomica italiana, consolidando il ruolo di Padova come punto di riferimento per la produzione di pasta di qualità.

AGI - Ritrovandosi al presente in questa meritissima città grande penuria di bigoli, menudelli, lasagne e maccheroni di cadauna sorte . e desiderando io, Bortolamio Veronese, chiamato l'Abbondanza, devotissimo servitor di Vostre Signorie molto Illustri, conforme a detto mio sopranome, a beneficio mercato abbondare questa nobilissima città e suo contado di detta robba, potendo ciò fare con qualche mio utile per rispetto di aver ritrovato solo mio ingegno un edificio utilissimo a far detta robba con facilità. Era il 26 gennaio 1604, esattamente 422 anni fa, quando veniva protocollato negli Atti del Consiglio della città di Padova un documento che parlava di una macchina costruita in legno con forma cilindrica che permetteva di comprimere l'impasto con una leva o un manubrio, facendolo poi passare attraverso una trafila a fori larghi. 🔗 Leggi su Agi.it

© Agi.it - Ritrovato a Padova il primo brevetto per la produzione della pasta

L’Italia domina nel mercato europeo della pasta: raggiunto il record di esportazioni, consumo e produzioneL’Italia si conferma leader nel mercato europeo della pasta, raggiungendo nuovi record di esportazioni, consumo e produzione.

Leggi anche: A Ferrara c'è chi scommette sul 'primo': in centro apre il nuovo fast food della pasta fresca

Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia.

Argomenti discussi: Annabella Martinelli trovata impiccata, era scomparsa il 6 gennaio a Padova: era morta da nove giorni. I messaggi d'addio e il pezzo di pizza nello zaino; Ritrovato a Milano il quattordicenne scomparso nel Veronese: sta bene; Annabella Martinelli, trovata morta la ragazza scomparsa a Padova; Ritrovato a Milano il 14enne scomparso da San Giovanni Lupatoto: è in buone condizioni.

Annabella Martinelli, ritrovata morta la ragazza scomparsa a Padova da 9 giorniIl corpo della 22enne era in una zona dei Colli Euganei non lontano da dove era stata rintracciata la sua bici ... ilfattoquotidiano.it

Ritrovata la bici della 22enne Annabella Martinelli scomparsa a Padova, il mezzo abbandonato a bordo stradaA Teolo vicino Padova è stata ritrovata la bici di Annabella Martinelli, la ragazza scomparsa il 6 gennaio: c'è anche un video del suo passaggio ... virgilio.it

Padova, Oughourlian: “ Mi sono ritrovato azionista di maggioranza quasi per caso, oggi cedo a Banzato: è la persona giusta” facebook

Un 40enne senza fissa dimora è stato ritrovato senza vita sotto uno dei cavalcavia di via Padova. Il piano freddo del comune non riesce ad arrestare il fenomeno x.com