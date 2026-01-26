Ritrovata l’influencer Nicole Pardo era stata minacciata con un pistola e rapita | la scena ripresa in un video

È stata ritrovata sana e salva l'influencer Nicole Pardo, rapita a Culiacán, nello Stato di Sinaloa. La giovane, di 20 anni, con cittadinanza statunitense e messicana, era stata minacciata con una pistola. La scena dell’incidente è stata ripresa in un video, contribuendo alle indagini e alla sua successiva liberazione.

