L'attore ha raccontato di aver deciso, nel 2010, di non citare più quella specifica parola ai fan dopo quarant'anni dall'uscita del film. Probabilmente molti fan di Ritorno al futuro saranno rimasti delusi negli ultimi sedici anni quando hanno incontrato Thomas F. Wilson ma dopo decenni dall'uscita nelle sale della trilogia di Robert Zemeckis, la star nel 2010 prese una decisione definitiva: non avrebbe più citato la battuta tormentone del suo personaggio. L'attore, oggi 66 anni, ne ha parlato al podcast di Michael Rosenbaum, dichiarando di aver deciso di lasciarsi alle spalle quella parola che l'ha accompagnato per troppo tempo in quanto caratteristica del suo odioso personaggio nella saga. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

© Movieplayer.it - Ritorno al futuro, Thomas F. Wilson ha detto basta al tormentone di Biff: "Ho chiuso con quella battuta"

Leggi anche: “Antonella Elia è sparita senza spiegazioni mentre stavamo preparando le nozze. Ma al suo ritorno io non ci sarò. Ho detto basta per sempre”: parla Pietro Delle Piane

Endrick si presenta al Lione: «Ho parlato con Ancelotti, ecco cosa mi ha detto». Rivelazione dopo l’arrivederci al Real MadridEndrick si presenta al Lione, condividendo le sue impressioni sull’esperienza in Francia dopo aver lasciato il Real Madrid.

La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online.

Argomenti discussi: Ritorno al futuro, Thomas F. Wilson ha detto basta al tormentone di Biff: Ho chiuso con quella battuta; Ritorno al Futuro, Thomas F. Wilson: Biff è la cosa migliore e peggiore che mi sia successa, come attore; Ritorno al futuro, una star boccia i sequel: Hanno frainteso il vero significato del primo film; Volkswagen è certa, le piccole auto a benzina non hanno futuro: saranno solo elettriche.

Ritorno al futuro, Thomas F. Wilson ha detto basta al tormentone di Biff: Ho chiuso con quella battutaL'attore ha raccontato di aver deciso, nel 2010, di non citare più quella specifica parola ai fan dopo quarant'anni dall'uscita del film. movieplayer.it

Ritorno al futuro, una star boccia i sequel: Hanno frainteso il vero significato del primo filmOspite del podcast di Michael Rosenbaum, Thomas F. Wilson, conosciuto in tutto il mondo per aver interpretato Biff Tannen nella trilogia di Ritorno al futuro, oltre a tutti gli altri membri della fami ... msn.com

Ritorno al Futuro , stasera ! La nuova pizza in edizione limitata . Ci vediamo dopo . - facebook.com facebook

#Camarda, ritorno al #Milan o permanenza al #Lecce Il punto sul futuro dell'attaccante dopo l'infortunio #MilanPress x.com