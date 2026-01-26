Rissa fra ragazzine a scuola quattordicenne all’ospedale Mia figlia picchiata tra le risa

A Castelfiorentino una rissa tra ragazze di 14 anni ha portato al trasferimento in ospedale di una delle coinvolte. Tre coetanee l’hanno colpita con pugni e schiaffi durante un episodio che si è svolto davanti a studenti che, invece di intervenire, hanno documentato la scena con i telefoni. L’episodio solleva questioni sulla sicurezza e la gestione dei conflitti tra giovanissimi nelle scuole.

Castelfiorentino (Firenze), 26 gennaio 2026 – Una ragazza di quattordici anni presa a pugni e schiaffi da tre coetanee, davanti a studenti e studentesse che invece di fermarle inneggiavano alla rissa e riprendevano con lo smartphone. E il video della scazzottata, subito divenuto virale sui social e nelle chat WhatsApp, è stato a quanto pare girato a scuola, nel cortile dell’Enriques, durante la ricreazione. Com’è finita? Per adesso, con la denuncia sporta ai carabinieri dalla famiglia della quattordicenne “vittima del pestaggio ” (come fatto sapere dai familiari) la quale ha, a quanto sembra, riportato danni al timpano dell’orecchio sinistro a causa delle botte ricevute. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Rissa fra ragazzine a scuola, quattordicenne all’ospedale. “Mia figlia picchiata tra le risa” Aversa, rissa tra ragazzine fuori dallo stadio. Il sindaco: “Inaccettabile nel 2025, favorirò dialogo tra le due”Un episodio di violenza tra ragazzine fuori dallo stadio di Aversa scuote la comunità. Leggi anche: Rissa tra ragazzini fuori scuola, in 4 in ospedale Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news. Argomenti discussi: Rissa fra ragazzine a scuola, quattordicenne all’ospedale. Mia figlia picchiata tra le risa; Ragazzine prese a calci e pugni sulla via di scuola: l'agguato alla fermata del bus in Bolognina; Rissa tra ragazzine davanti alla scuola: calci, pugni e bestemmie per un ragazzo conteso; Maxi rissa alla stazione tra gruppi di ragazzine, la task force evita il peggio a San Benedetto. Rissa tra ragazzine davanti alla scuola: calci, pugni e bestemmie per un ragazzo contesoCome e anzi peggio - molto peggio - di mercoledì pomeriggio. Pordenone torna nella spirale delle risse. E oggi suonano come profetiche le frasi pronunciate dai ragazzi della stazione, ... ilgazzettino.it Pestaggio tra ragazzine alla fermata del bus, due identificate. Il ministro Ciriani: «Fuori i violenti»PORDENONE - La polizia locale ha identificato due persone nell'ambito delle indagini avviate dopo la rissa avvenuta mercoledì pomeriggio tra due ragazze ... ilgazzettino.it MilanoPaviaTV - Canale78 Una lite tra due ragazzine, forse per motivi sentimentali, si è trasformata in una pericolosa rissa con una delle contendenti finita in ospedale e dimessa con 10 giorni di prognosi. È accaduto qualche girono fa alla fermata dell’autobu - facebook.com facebook

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.