Risi aromatici italiani quasi introvabili

Il riso aromatico italiano, come il Basmati, rappresenta una scelta apprezzata per il suo aroma delicato e le caratteristiche nutrizionali. Ricco di fibra e con un basso indice glicemico, è ideale per chi cerca un alimento versatile e salutare. La sua disponibilità può essere limitata, rendendolo un prodotto quasi introvabile in alcune zone. Perfetto per arricchire piatti autentici e leggeri, il riso Basmati si integra facilmente in una dieta equilibrata.

Il riso Basmati è spesso consigliato nelle diete per il basso indice glicemico e l'elevato potere saziante. Arriva soprattutto dal Punjab, regione a cavallo fra l'India settentrionale e il Pakistan. La varietà appartiene alla sottospecie "Indica", composta dai risi con il granello stretto e affusolato, diversissimi dai risi Japonica, che poi sono quelli da risotto diffusi in Italia: Carnaroli, Arborio, Roma, Baldo. Ma il Basmati, come tutti i risi orientali, proviene da Paesi che hanno una legislazione molto più permissiva rispetto ai Paesi Ue in materia di fitofarmaci e pesticidi. In India, Vietnam, Cambogia e Laos se ne usano moltissimi, la maggior parte dei quali sono proibiti in Europa da decenni.

