Riqualificazione pineta fra e Eboli e Capaccio | via libera della Regione

La Regione ha approvato un finanziamento di un milione di euro per la riqualificazione della pineta tra Eboli e Capaccio. L’intervento mira a valorizzare e salvaguardare questa fascia costiera, garantendo un miglioramento ambientale e paesaggistico. Tuttavia, il progetto prevede rigorosi controlli e condizioni, per assicurare che la tutela dell’ecosistema rimanga prioritaria durante i lavori di riqualificazione.

Un milione di euro per salvare la fascia costiera tra Eboli e Capaccio, ma nessun assegno in bianco sulla tutela ambientale. Palazzo Santa Lucia, tramite apposito Decreto Dirigenziale di approvazione della VIncA (Valutazione di Incidenza Ambientale), ha dato il via libera al progetto di.🔗 Leggi su Salernotoday.it Leggi anche: Completamento e riqualificazione della rete fognaria: a Capaccio Paestum via libera al progetto da 9 milioni "Rigeneriamo la Pineta": convegno di Legambiente a Capaccio PaestumIl convegno “Rigeneriamo la Pineta” organizzato da Legambiente a Capaccio Paestum il 11 dicembre si focalizza sul futuro delle pinete costiere. Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento. Argomenti discussi: Riqualificazione pineta fra e Eboli e Capaccio: via libera della Regione; Castel Fusano, il piano del Campidoglio per ricostruire la pineta distrutta da incendi e parassiti; Prevenzione anti incendio: al via i lavori del Comune nelle pinete; Al via il restyling della pineta, 180mila euro di lavori. La sindaca: Ogni taglio prevede una nuova messa a dimora. Al via il restyling della pineta, 180mila euro di lavori. La sindaca: «Ogni taglio prevede una nuova messa a dimora»Il nuovo anno si apre all’insegna della tutela ambientale e della sicurezza per il Comune di Castiglione della Pescaia. Sono infatti iniziati i lavori di riqualificazione forestale della pineta di ... corrieredimaremma.it La Pineta Sacchetti fra i luoghi del cuore FAI. Ora i progetti per riqualificare l'areaPromossa dal comitato Aurelio per l’Ambiente, la Pineta Sacchetti è stata candidata al censimento I Luoghi del Cuore della FAI. L’area verde romana si è piazzata al trentaduesimo posto della ... romatoday.it Cristian Iaia. . IL PROGETTO DI RIQUALIFICAZIONE PER LA PINETA DI VIA PISONIO Più illuminazione, aree giochi, area cani e nuovi arredi. Trasformiamo la pineta tra Via Pisonio e Via Sibilla in uno spazio sicuro e fruibile per tutti, in ogni momento del - facebook.com facebook

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.