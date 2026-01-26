Riprendiamoci il nostro ospedale la spedizione dei ternani a Perugia | FOTO e VIDEO

Un gruppo di cittadini di Terni si sta muovendo verso Perugia per manifestare davanti al Palazzo Cesaroni. L’obiettivo è sensibilizzare la Regione dell’Umbria riguardo al nuovo ospedale di Terni, attraverso un sit-in che coinvolge foto e video dell’evento. La mobilitazione rappresenta un passo importante nel dialogo tra comunità e istituzioni sulla tutela dei servizi sanitari locali.

Raduno al PalaTerni per il drappello convocato dal sindaco Stefano Bandecchi. L’assessore Sergio Cardinali: “Si è perso troppo tempo, ora è necessario che ci siano date e certezze sulle risorse” La spedizione (ma non dei mille) è partita. Raduno al PalaTerni e direzione Perugia, dove è in programma un sit-in davanti a Palazzo Cesaroni, sede del consiglio regionale, per “sensibilizzare” la Regione dell’Umbria rispetto al tema del nuovo ospedale di Terni. “Si è perso troppo tempo – dice prima della partenza l’assessore Sergio Cardinali – Ora è necessario che ci siano certezze sul cronoprogramma e sulle risorse da utilizzare”.🔗 Leggi su Ternitoday.it

Nuovo ospedale, Stefano Bandecchi chiama all’appello i ternani: “Venite con noi al sit-in a Perugia”Il sindaco e presidente della Provincia di Terni, Stefano Bandecchi, invita i cittadini ternani a partecipare al sit-in a Perugia per sostenere il nuovo ospedale.

