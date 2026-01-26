Riparte la stagione delle crociere a Ortona | protagoniste le navi Artemis e Athena

La stagione delle crociere a Ortona riprende con 14 toccate nel 2026, segnando il ritorno delle navi Artemis e Athena di Grand Circle Cruise. Questa serie di fermate rappresenta un’importante opportunità di scoperta per i visitatori, consolidando la posizione della città come destinazione di interesse per il turismo marittimo. Le crociere offrono un’occasione per conoscere il territorio in modo tranquillo e rispettoso, valorizzando le bellezze locali e la cultura del luogo.

Tornano le navi da crociera a Ortona: saranno 14 le toccate della stagione 2026 con protagoniste le navi Artemis e Athena della compagnia Grand Circle Cruise. L'Autorità di sistema portuale (Adsp) del mare Adriatico centrale ha reso noto il calendario della stagione crocieristica che debutterà nel porto di Ancona il prossimo 19 febbraio con l'arrivo di Viking Star in arrivo da Venezia. Nel porto abruzzese si comincerà il primo aprile con Artemis, che arriverà nello scalo ortonese fino all'11 novembre. La prima toccata della nave Athena, invece, sarà il 28 giugno. "L'inizio di una nuova stagione crocieristica è sempre accompagnato da un entusiasmo che coinvolge i porti di destinazione, i cluster marittimi, gli operatori e le comunità delle città che accolgono queste persone – afferma in una nota Vincenzo Garofalo, presidente Autorità di sistema portuale del mare Adriatico centrale -.

