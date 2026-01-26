Riparte la Scuola di Giornalismo Suor Orsola al via il decimo biennio con i libri inchiesta di Paolo Mieli

Riparte la Scuola di Giornalismo Suor Orsola, giunta al decimo biennio, con l’avvio dei corsi e la presentazione della collana di libri inchiesta diretta da Paolo Mieli. Oltre 200 professionisti formati, un’alta percentuale di inserimenti lavorativi e oltre 100 mila euro di borse di studio rendono questa iniziativa un punto di riferimento per la formazione giornalistica in Italia.

Oltre 200 giornalisti professionisti formati, l’80% di job placement, una collana di libri inchiesta con la direzione di Paolo Mieli e oltre 100 mila euro di borse di studio per il nuovo biennio. Sono i numeri della Scuola di Giornalismo “Suor Orsola Benincasa”, nata nel 2003 come prima scuola di giornalismo del Mezzogiorno peninsulare, che quest’anno festeggia i vent’anni dall’iscrizione all’Albo dei Giornalisti professionisti dei suoi primi allievi. Fino al 9 febbraio sono aperte le domande di iscrizione (il bando è online sul sito web www.unisob.na.itgiornalismo ) al suo decimo biennio: un percorso formativo di due anni aperto ad un massimo di 30 allievi (in possesso almeno di una laurea triennale di qualsiasi disciplina) che li abilita a sostenere l’esame di Stato per l’accesso all’albo dei giornalisti professionisti.🔗 Leggi su Ildenaro.it

In occasione dei 2500 anni di Napoli, l’Università Suor Orsola Benincasa, in collaborazione con il Comitato Neapolis 2500, presenta una mostra dedicata alla tradizione lirica e scenica della città.

#MASTERUnisob Lunedì 26 gennaio 2026 alle ore 11:00 - Torre della comunicazione #UNISOB - Aula Siani: Conferenza Stampa di presentazione del decimo biennio del Master Biennale in Giornalismo. Leggi il bando di ammissione: https://www.unisob.na.it - facebook.com facebook