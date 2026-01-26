Rinnovo patenti di guida | più facile compilare le domande per la Commissione medica

L’accordo tra Azienda Usl di Parma, AMNIC e ITALUIL mira a semplificare la compilazione delle domande di rinnovo patenti di guida. Grazie a un supporto specializzato, i cittadini potranno preparare con maggiore facilità la documentazione necessaria per la visita alla Commissione medica locale, rendendo il processo più accessibile e snello.

Grazie alle partnership con ANMIC e ITALUIL. Rinnovato l’accordo con l’Azienda Usl per offrire assistenza nelle richieste di visita per rinnovare la patente Per richiedere il servizio di consulenza è necessario fissare un appuntamento nelle sedi provinciali di AMNIC, situate a Parma in via Stirone 4, a Borgotaro in piazza Manara 6, a Langhirano in via Ottavio Ferrari 4a e a Fidenza in largo Leopardi 2 oppure, sempre su appuntamento, nella sede di ITALUIL in via Ravasini 7 a Parma il giovedì e il venerdì dalle 8.30 alle 13. Gli operatori forniranno assistenza nella compilazione della domanda e provvederanno ad inoltrarla alla segreteria della Commissione patenti dell’Ausl.🔗 Leggi su Parmatoday.it

Commissione medica per le patenti paralizzata da mesi, manca ancora la nomina del MinisteroLa provincia di Frosinone affronta da mesi un blocco nella nomina della commissione medica per le patenti, creando un grave stato di emergenza burocratica.

Leggi anche: Asl Frosinone, si insedia la nuova Commissione medico-legale per il rinnovo delle patenti: Carla Arduini nominata presidente

