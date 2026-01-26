Rilancio Montebianco bene così Vittoria in casa | rimonta e sorrisi

Il Montebianco Prato Calcio a 5 torna alla vittoria nel campionato di A2, grazie a una rimonta che ha portato i tre punti in casa. Un risultato che conferma la solidità della squadra e il valore del gruppo, offrendo un passo importante nel percorso stagionale. La partita ha dimostrato determinazione e compattezza, elementi fondamentali per affrontare con fiducia le prossime sfide.

Successo in rimonta e ritorno alla vittoria per il Montebianco Prato Calcio a 5 nel campionato di A2. Al Pala Kobilica i biancazzurri hanno superato 4-2 i ferraresi del X Martiri al termine di una gara combattuta, ribaltando nella ripresa lo svantaggio maturato nel primo tempo. Gli ospiti avevano infatti chiuso la prima frazione sul 2-1. Nella ripresa, però, il Montebianco ha cambiato passo: nonostante l’assenza in panchina di Pullerà, squalificato e costretto a seguire la gara dalla tribuna, la squadra è riuscita a riorganizzarsi trovando il pareggio e poi il sorpasso grazie alle reti di Garcia e Barbero. 🔗 Leggi su Lanazione.it

