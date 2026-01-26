La recente protesta ad Arese evidenzia le preoccupazioni di residenti e commercianti riguardo al progetto di pedonalizzazione. Secondo loro, i fondi pubblici investiti non porterebbero i benefici sperati e causerebbero disagi, mettendo in discussione l’efficacia della rigenerazione urbana promossa dall’amministrazione. Un confronto necessario per valutare le reali priorità e l’impatto delle scelte urbanistiche sulla comunità locale.

ARESE "Soldi pubblici buttati, disagi per residenti e commercianti, altro che rigenerazione urbana, questo progetto non servirà per rilanciare il centro storico di Arese, come continua a dirci il nostro sindaco. Se l’obiettivo era quello di pedonalizzare la via Caduti non era necessario bloccare la strada per dieci mesi e spendere tutti quei soldi. Altro che pazienza, come continua a chiederci il nostro sindaco, siamo tutti arrabbiati". È la protesta di un cittadino di Arese, che abita in via Degli Orti, a poche centinaia di metri dalla via Caduti, la strada che attraversa il centro storico, oggetto dalla scorsa estate di un intervento di rigenerazione urbana. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Rigenerazione urbana nel mirino: "Soldi pubblici buttati e disagi". Protesta contro la pedonalizzazione

VIDEO Zuccherini: "Lavori, anche nel 2026 resta prioritaria la manutenzione delle strade. Avviati percorsi di rigenerazione urbana"Nel continuo impegno per la sicurezza e il miglioramento urbano, l’amministrazione di Perugia conferma che anche nel 2026 la manutenzione stradale rimane una priorità.

