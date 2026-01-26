Riflessioni su movimento e sport frutto del lavoro al De Nicola

Il lavoro svolto al “De Nicola” ha stimolato una riflessione sul rapporto tra movimento e sport, esplorando come queste tematiche possano essere rappresentate attraverso le arti visive. Disegno, pittura e fotografia si sono confrontati con l’energia, la dinamica e l’immagine dello sport, offrendo una prospettiva artistica e intellettuale su un tema centrale nella cultura contemporanea. Un percorso che invita a riflettere sul ruolo delle arti nel raccontare il movimento sportivo.

Una riflessione sull'immagine e sul movimento sportivo attraverso il disegno, la pittura e la fotografia. La classe 3BF del liceo artistico "De Nicola" è stata protagonista del percorso articolato, realizzato nell'ambito delle attività di formazione scuolalavoro che ha dato vita a una mostra, visitabile fino al 6 febbraio in Villa Mylius. "Il progetto si è sviluppato attraverso più step operativi: i ragazzi hanno realizzato servizi fotografici dedicati ad atlete e atleti di associazioni sportive del territorio, osservando e catturando il movimento sportivo nella sua dimensione dinamica ed espressiva – raccontano le docenti Giorgia Vian, ùfrancesca Rogolino e Sabrina Cinelli -.

