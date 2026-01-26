Rifiuti selvaggi multe raddoppiate a Bergamo

A Bergamo, i controlli sui rifiuti selvaggi sono aumentati significativamente nel 2025, passando da 14.228 a 35.158 ispezioni rispetto all’anno precedente. Di conseguenza, le multe sono raddoppiate, passando da circa 828 a oltre 1.600 euro. Questo incremento evidenzia l’impegno delle autorità nel lotta all’abbandono illecito di rifiuti e nella tutela dell’ambiente cittadino.

I DATI. I controlli degli ispettori sono passati dai 14.228 del 2024 ai 35.158 del 2025: le multe da 828 a 1.502. Borgo Palazzo, Malpensata e San Tomaso i quartieri con più sanzioni. Fototrappole per i «cestini-discarica». Rifiuti abbandonati nelle aiuole, cestini lungo i marciapiedi stracolmi di sacchi «fuori sagoma», dove per il rifiuto da passeggio, dal fazzoletto di carta ai bisognini del proprio cane, non c’è più spazio, tanto da essere costretti a portarselo a casa, perché alternative, lungo la strada, non ce ne sono.L’assessore all’Ambiente e Transizione Ecologica Oriana Ruzzini ci tiene a dire che «la maggior parte dei cittadini adotta comportamenti corretti», ma un certo numero di «habitué» dell’abbandono selvaggio dei rifiuti persiste. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it

