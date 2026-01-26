Rifiuti nel caos servizio affittato a società senza requisiti | il Comune boccia il subentro

Il Comune di Aversa ha respinto il subentro della Risam nel servizio di raccolta rifiuti, dopo aver riscontrato carenze nei requisiti della società. La decisione si è resa necessaria per garantire l’efficacia del servizio e la tutela ambientale, in un contesto di crescente difficoltà nella gestione dei rifiuti urbani. La situazione evidenzia l’importanza di affidarsi a soggetti qualificati e conformi alle normative vigenti.

Per il settore Ambiente il contratto tra Tekra e Risam è "nullo". Tra le criticità la capacità economica e la mancata iscrizione alla White List Caos rifiuti ad Aversa. Arriva il “neit” del Comune al subentro della Risam che ha affittato dalla Tekra il ramo d’azienda che comprende anche il contratto del servizio di raccolta nella città normanna. Il Comune, dopo la stipula del contratto di fitto d’azienda tra le due società, ha proceduto alle verifiche necessarie al subentro, utili anche a riscontrare che l’accordo non sia stato sottoscritto con finalità “elusive delle regole e dei principi stabiliti dal codice dei contratti pubblici”.🔗 Leggi su Casertanews.it

Approfondimenti su rifiuti caos

Aversa si trova al centro di una disputa riguardante la gestione dei rifiuti, con la società Tekra che ha ceduto il ramo “servizi ambientali” alla Risam di Milano.

La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti.

Ultime notizie su rifiuti caos

Argomenti discussi: Il sindaco di Priero denuncia disservizi e caos nella gestione rifiuti; Caos rifiuti, scricchiola il Patto di civiltà per Taranto; Caos rifiuti, Tekra affitta il servizio a un'altra azienda: il caso finisce in commissione; Mostacciano tra rifiuti nelle aree verdi e discariche abusive ignorate: Vogliamo le telecamere.

L'Autorithy boccia le tariffe pugliesi per la raccolta dei rifiuti. I Comuni nel caos: a rischio aumenti della TariLa delibera dell'Arera ha dichiarato illegittimi i piani economici di 63 appalti, ma probabilmente verranno fermati anche tutti gli altri. Verso una pioggia di ricorsi Il metodo con cui l’Agenzia ... lagazzettadelmezzogiorno.it

Savona, caos rifiuti e porta a porta nel mirino dei sindacati: Comune e Sea-s non rispondono, lavoratori allo stremoUn intero condominio ha deciso di non ritirare i mastelli, rifiutando di fare la differenziata, costringendo gli operatori a raccogliere sacchetti sparsi in strada e sugli alberi ... savonanews.it

+++ OPERAI IN MALATTIA: CAOS RIFIUTI +++ Leggi qui -- > https://tinyurl.com/2s3e2c4c #Pagani #rifiuti - facebook.com facebook