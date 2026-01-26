Rieti | in superstrada con la droga in auto arrestato 40enne

A Rieti, un uomo di 40 anni di origine tunisina è stato arrestato dalla polizia mentre viaggiava in superstrada con sostanze stupefacenti a bordo. L’intervento ha portato al suo fermo, nell’ambito di attività di prevenzione e contrasto allo spaccio di droga. L’arresto evidenzia l’impegno delle forze dell’ordine nel monitorare e contrastare il traffico illecito di sostanze stupefacenti sul territorio.

Un 40enne di origine tunisina è stato arrestato dalla polizia a Rieti con l'accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. L'operazione è avvenuta durante un controllo di routine, mentre l'uomo si trovava in compagnia di tre complici, due tunisini e un marocchino, all'interno di un'area di servizio situata lungo la superstrada Rieti-Terni. Arresto e Scoperta della Cocaina. Gli agenti della squadra mobile hanno sorpreso il 40enne mentre tentava di occultare un involucro contenente 7 grammi di cocaina all'interno di una tubatura. A seguito di questo intervento, il tunisino è stato immediatamente arrestato, mentre gli altri tre complici sono stati denunciati per il loro coinvolgimento nella situazione.

