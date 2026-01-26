Rientro ambasciatore solo se c' è collaborazione Meloni minaccia la Svizzera

Il Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, ha incontrato l’ambasciatore italiano in Svizzera, Gian Lorenzo Cornado, richiamato a Roma in seguito alla decisione del Tribunale di Sion di rilasciare Jacques Moretti. La ministra degli Esteri, Antonio Tajani, ha sottolineato la possibilità di riconsiderare la collaborazione con la Svizzera in caso di mancate risposte adeguate. La situazione evidenzia l’importanza di un dialogo costruttivo tra i due Paesi.

Il Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, ha ricevuto a Palazzo Chigi l'Ambasciatore d'Italia in Svizzera, Gian Lorenzo Cornado, richiamato a Roma, d'intesa con il Ministro degli Esteri Antonio Tajani, alla luce della decisione del Tribunale delle Misure Coercitive di Sion di disporre la scarcerazione di Jacques Moretti. Lo rende noto Palazzo Chigi. All'incontro, cui hanno anche partecipato il Sottosegretario di Stato Alfredo Mantovano e l'Avvocato Generale dello Stato Gabriella Palmieri Sandulli, "è stato deciso di subordinare il rientro in Svizzera dell'Ambasciatore all'avvio di un'effettiva collaborazione tra le Autorità giudiziarie dei due Stati e all'immediata costituzione di una squadra investigativa comune affinché vengano accertate, senza ulteriori ritardi, le responsabilità della strage di Crans-Montana del 1° gennaio 2026", si legge nel comunicato. 🔗 Leggi su Iltempo.it

